В министерстве иностранных дел Украины появился специальный представитель по санкционной политике, одной из задач которого станет усиление международного давления на Россию как на «государство-агрессора», сообщает пресс-служба МИД Украины.

Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба назначил на эту должность Алексея Макеева. В сферу его ответственности войдет координация деятельности министерства и взаимодействие с партнерами Украины в сфере санкций.

«Назначение Алексея Макеева создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований закона Украины «О санкциях», а также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека», — говорится в сообщении.

Макеев являлся послом по особым поручениям, с 2014 года он занимал должность политического директора МИД Украины.

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