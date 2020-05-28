В Северной Осетии полицейские накрыли секту «Граждан СССР». Мошенники из этой организации убеждали своих адептов, что после вступления в «Советский Союз» они смогут не платить налоги и не оплачивать коммунальные счета, пишут «Известия».

Аферисты продали более тысячи не имеющих юридической силы удостоверений личности. Кроме того, мошенники пообещали доверчивым гражданам надбавки к зарплатам и компенсации по вкладам, которые были открыты раньше 1991 года. Для получения «положенных» платежей адептов заставляли отдавать пошлины в пользу секты.

Ни от каких платежей «Граждане СССР» своих жертв не освободили, а наоборот, вогнали их в долги. Об обмане жители стали подозревать только когда в их домах за неуплату отключили свет и воду.

Оперативники нашли в офисе аферистов различные бланки советского образца, а также много наличных денег. Теперь злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

Minval.az