Пригласить в Москву на парад Победы, который пройдет 24 июня, пока планируется лидеров стран Содружества Независимых Государств (CНГ). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Пока мы придерживаемся критерия, что на парад Победы будут возобновлены приглашения главам государств СНГ», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, кто из иностранных лидеров приглашен на парад 24 июня.

Первоначально на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы, которые впоследствии были перенесены с 9 мая на более поздний срок из-за эпидемической ситуации, были приглашены многие иностранные лидеры и руководители международных организаций.

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