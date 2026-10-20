Во Франции задержали 40-летнего ультралевого активиста по подозрению в поджоге мэрии Лиможа, сообщает AFP.

По данным издания, мужчина находился в специальном списке наблюдения французских спецслужб Fiché S из-за предполагаемых связей с радикальными левыми движениями. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции по делу о насилии в отношении представителей власти.

Подозреваемого задержало спецподразделение RAID. Расследование поджога, который 17 октября уничтожил значительную часть исторического здания мэрии, ведётся в том числе с участием антитеррористического подразделения полиции.