Азербайджан и Южная Корея обсудили перспективы открытия прямого авиасообщения между двумя странами до 2030 года.

Об этом заявил председатель правления ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Самир Рзаев по итогам встречи с послом Южной Кореи в Азербайджане Канг Кимгу, сообщает Report.

По его словам, стороны рассмотрели возможности расширения сотрудничества в авиационной сфере, включая развитие маршрутных сетей и увеличение парков воздушных судов авиакомпаний двух стран.

Отдельное внимание было уделено растущей роли Баку как регионального авиационного хаба, взаимодействию между аэропортами и авиационными структурами, а также развитию туристических связей.

Рзаев отметил, что возможность запуска прямых рейсов между Азербайджаном и Южной Кореей рассматривается в рамках стратегии развития маршрутной сети AZAL до 2030 года.

По его мнению, расширение авиационного сотрудничества будет способствовать росту туристических потоков и созданию новых возможностей для авиаперевозок.