Бывший президент Сербии Александр Вучич считает, что мир движется к масштабному военному конфликту на фоне стремительного перевооружения европейских стран. В интервью журналистке Ксении Собчак он заявил, что Третья мировая война неизбежна.

По словам Вучича, европейские государства, включая скандинавские страны и Швецию, активно увеличивают расходы на вооружение. В качестве примера он также привёл немецкий оборонный концерн Rheinmetall, прибыль которого выросла в 17 раз.

«Я не глупый и не слепой. Если вы не видите, как вооружается Европа, то делаете вид, что этого не видите. А почему вооружается? Для чего?» — заявил политик.

Вучич сравнил происходящее с драматургией Антона Чехова, напомнив о принципе ружья, которое, появившись в первом акте, должно выстрелить в третьем.

По мнению бывшего президента Сербии, Европа, объясняя необходимость защиты от России, продолжает наращивать военный потенциал.

Вучич подчеркнул, что был бы самым счастливым человеком, если бы его прогнозы о мировой войне оказались ошибочными. При этом он заявил, что не считает свою оценку ситуации неверной.