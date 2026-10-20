Завтра, 21 октября, преимущественно в горных и предгорных районах Азербайджана, а 22–23 октября местами ожидаются дожди с перерывами.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в отдельных районах возможны кратковременные интенсивные ливни, грозы и град, а в высокогорье — снег. В четверг, 22 октября, в некоторых районах осадки могут усилиться.

В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках, а на некоторых реках Большого Кавказа и Нахчыванской АР возможны кратковременные паводки и селевые потоки.