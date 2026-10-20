В Исполнительной власти города Баку состоялось расширенное совещание, посвященное подготовке столицы к зимнему сезону, с участием руководителей всех городских служб.

В ходе совещания также обсуждались текущие вопросы благоустройства города, деятельности коммунальных служб, санитарной очистки и озеленения.

Кроме того, были заслушаны отчеты руководителей коммунальных служб о ходе подготовки к зимнему периоду.

По итогам совещания даны соответствующие поручения по ускорению проводимых работ и своевременному выполнению поставленных задач.