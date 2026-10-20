Американская сторона на встрече в Осло во вторник намерена убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на территориальные уступки ради достижения соглашения с Россией. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По данным газеты, президент США Дональд Трамп все решительнее настроен «навязать Зеленскому сделку». Вашингтон намерен объяснить украинскому лидеру, что Киеву не стоит любой ценой удерживать территории. При этом Украина, как утверждает NYT, также сможет получить выгоду, если откажется от возражений против возможного соглашения.

Помощники Трампа называют нынешний момент «переломным» и считают, что Зеленский должен продемонстрировать готовность к договоренностям с Москвой, «даже если это означает отказ от территории».

«Именно таким будет американское послание Зеленскому во вторник в Осло», — пишет NYT.

20 октября с Зеленским встретится спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Зять президента США Джаред Кушнер присоединится к переговорам дистанционно. В обсуждении также примут участие премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб.

Как ранее сообщали Axios и Reuters, после переговоров в Осло Уиткофф намерен отправиться в Москву.