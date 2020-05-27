Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, отправленный в январе в отставку президент России Владимиром Путиным, подал иск в Верховный суд. Он пытается оспорить указ главы государства о досрочном прекращении его полномочий. Соответствующая информация появилась на сайте Верховного суда.

В качестве ответчика в иске указан президент России.

Иск был подан в прошлую среду, 20 мая, а в четверг суд принял его к производству. Первое судебное заседание по делу намечено на 30 июня. Начало в 10:00 мск. (11.00 — бак.вр.)

РБК напоминает, что Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Игнатьева 29 января. Причиной такого решение стала утрата доверия. В этот же день временно исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат от «Справедливой России» Олег Николаев.

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