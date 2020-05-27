Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, сообщает РИА Новости.

Глава государства напомнил, что из-за стихийных бедствий жизнь людей зачастую находится в опасности, многие остаются без жилья. После этого президент бросил на стол ручку, которую до этого перебирал в руках.

Minval.az