Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, сообщает РИА Новости.

Глава государства напомнил, что из-за стихийных бедствий жизнь людей зачастую находится в опасности, многие остаются без жилья. После этого президент бросил на стол ручку, которую до этого перебирал в руках.

Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку. На совещании по борьбе с паводками и пожарами президент очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах. pic.twitter.com/6Pro8Lp65N — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 26, 2020

Minval.az