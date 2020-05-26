Стало известно о планах России ужесточить ограничение нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

По словам собеседников издания, Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти в ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+. Эта тема обсуждалась на совещании главы Минэнерго Александра Новака с руководителями нефтекомпаний 26 мая.

Общая квота сокращения ОПЕК+ должна была уменьшится в июле с 9,7 до 8 миллионов баррелей в сутки, однако теперь Россия хочет сохранить текущую квоту еще на два месяца. В этом случае добыча нефти в стране снизится на четыре миллиона тонн, в итоге в 2020 году спад производства составит 50 миллионов тонн нефти. Такой вариант, по мнению одного из источников, выгоден Саудовской Аравии, бюджет которой в наибольшей степени пострадал от снижения цен на нефть.

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