В Армению пришла вторая волна распространения коронавируса Covid-19 . Об этом заявил сегодня премьер-министр Никол Пашинян на совместном брифинге с вице-премьером, комендантом режима чрезвычайного положения Тиграном Авиняном и министром здравоохранения Арсеном Торосяном.

По словам главы правительства, в республике «сложная ситуация».

«По сути, это вторая волна. Наши разносторонние обсуждения показали, что правила комендатуры соответствуют ситуации и эффективны, вопрос лишь в соблюдении гражданами правил», — сказал он.

Вместе с тем премьер выразил уверенность, что, соблюдая социальную дистанцию, надевая в общественных местах защитные маски и периодически дезинфицируя руки, граждане помогут не только улучшить эпидемиологическую ситуацию, но и постепенно обнулить статистику заболеваемости.

Пашинян предупредил, что в отношении нарушителей санитарных мер предосторожности будут применяться административные меры. «Административные рычаги будут усилены. Сегодня начались рейды в разных частях страны, касающиеся соблюдения правил как физическими, так и юридическими лицами. Усиленные проверки будут приводиться на межобластных дорогах, вплоть до установления контрольно-пропускных пунктов для проверки ношения масок пассажирами», — заверил Пашинян.

Minval.az