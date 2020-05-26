Число долларовых миллиардеров в России за последние два месяца увеличилось с 99 до 101 человека, а их общее состояние выросло с 392 миллиардов до 454 миллиардов долларов, пишет Forbes.

Полученную прибыль журналисты издания считают с 18 марта – в этот день фиксировалось сильнейшее падение фондовых рынков. С этого дня пять богатейших россиян увеличили свое совокупное состояние на 22,6 миллиарда – до 109,5 миллиарда долларов.

Больше всех разбогател Владимир Потанин – основной владелец «Норильского никеля». К его состоянию в 19,7 миллиарда долларов прибавилось еще 6,4 миллиарда. На втором месте Вагит Алекперов, совладелец ЛУКОЙЛа, он заработал за период коронавируса 5,6 миллиарда долларов. Леонид Михельсон, председатель правления «Новатэка», стал третьим: он разбогател на 5,4 миллиарда долларов – до 22,5 миллиарда долларов.

В список миллиардеров России за время эпидемии коронавируса вернулись председатель совета директоров концерна «Россиум» Роман Авдеев и глава рыбопромышленной группы «Норебо» Виталий Орлов.

Minval.az