Сотрудники Госбюро расследований прорвались в здание музея Ивана Гончара, где экс-президент Украины Петр Порошенко открыл выставку картин. Об этом свидетельствует стрим, который ведет PavlovskyNEWS.

«Расталкивая прессу и народных депутатов, представители Госбюро зашли в помещение. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

В момент штурма произошла потасовка между правоохранителями и присутствующими на месте депутатами от партии Европейская солидарность.

В частности, сопредседатель фракции в Раде Артур Герасимов пытался выяснить у правоохранителей, на каком основании проводится обыск, а также с коллегами и адвокатами пытался попасть внутрь музея.

Однако правоохранители их оттеснили, зашли внутрь, у входа остались дежурить двое сотрудников ГБР.



Minval.az