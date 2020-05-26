Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не будет устраивать истерику по поводу выхода США из договора по открытому небу.

По его словам, Россия предельно взвешенно подойдет к ситуации с учетом интересов своей безопасности и союзников, включая Беларусь, передает телеканал «РЕН ТВ».

Как сообщалось ранее, американский лидер Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о выходе США из договора, обвинив Россию в нарушении договора, который допускает проверку перемещений военных и мер по ограничению вооружений стран. В свою очередь, Россия опровергала обвинения США.

Напомним, договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после «холодной войны». Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Его подписали 34 страны.

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