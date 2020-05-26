Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который накануне выписался из больницы, где лечился от коронавируса, возобновил традиционные конференц-колы с журналистами.

Его спросили не только о собственном здоровье, но и о здоровье главы Чечни Рамзана Кадырова, вокруг которого ходят различные слухи.

Песков отметил, что намерен постепенно возвращаться к человеческой и рабочей жизни. Но пока находится на домашнем режиме. «Вы знаете, что после больницы предусмотрен некий карантин и какие-то нюансы нужно долечить», — пояснил он. При этом, по словам Дмитрия Пескова, он не устанавливал приложение «Социальный мониторинг», которое правительство Москвы обвязывает устанавливать всех, кто находится на карантине по COVID-19, чтобы отслеживать, как они соблюдают самоизоляцию.

Песков не ответил на вопрос, в какой именно больнице он проходил лечение. Но воспользовался случаем, чтобы поблагодарить врачей, а также всех, кто беспокоился о его здоровье. «Всем спасибо за добрые слова», — сказал он.

На вопрос, не находился ли в той же «московской больнице» глава Чечни Рамзан Кадыров, о состоянии здоровья которого поступают противоречивые сведения, Песков сказал, что «он ничего не знает о состоянии здоровья Кадырова». «Но я обязательно справлюсь», — пообещал он.

Спикер Кремля сказал: ему очевидно, что эпидемиологическая опасность в стране сохраняется. Она наиболее актуальна для тех, кто относится к группам риска. «Эта опасность будет сохраняться какое-то время, но какое точно, не знает никто», — подчеркнул Песков. Он добавил, что, хотя цифры статистики по коронавирусу показывают тенденцию к сокращению, они все равно высокие. «Они говорят о том, что инфицирование возможно для каждого из нас, и все должны заботиться о себе и своих ближних», — сказал пресс-секретарь президента.



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