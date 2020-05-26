Российская компания «Рот Фронт» подала иск в суд ЕС на украинскую Roshen из-за схожей этикетки конфет «Ромашка». Об этом свидетельствуют электронные материалы суда от 13 мая.

Из них следует, что «Рот Фронт» протестует против регистрации Roshen этикетки с изображением ромашки во избежание возможной путаницы среди потребителей.

Компания подала соответствующий иск в Общий суд Европейского союза с требованием еще в 2017 году, и выиграла судебный процесс. Однако положительное решение по нему в сентябре 2018 было аннулировано.

Сейчас «Рот Фронт» обратился суд с просьбой отменить решение об отклонении своего возражения. Требование компании было удовлетворено. Европейское бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO) по решению суда ЕС должно возместить российскому производителю судебные издержки.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тыс. т продукции в год. Название образовано отбрасыванием первого и последнего слогов от фамилии основателя корпорации — президента Украины Петра Порошенко. В 2014 году Порошенко пообещал продать эту компанию в случае победы на президентских выборах. В 2016 году холдинг был передан в доверительное управление инвестиционной компании Rotschild. До окончания полномочий экс-президент потерял возможность влиять на бизнес. В апреле 2019 года украинские социалисты предложили национализировать Roshen.

Судебные тяжбы «Рот Фронта» и Roshen начались еще в 2011 году — московская компания требовала запретить производство и продажу конфет «Ласточка-певунья» и взыскать с конкурента 30 млн рублей за неправомерное использование бренда. В свою очередь, компания Roshen обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой на невозможность вести судебные тяжбы, так как у украинской компании нет возможности ознакомиться с документами дела. В итоге Липецкий арбитражный суд оставил жалобу без удовлетворения и кроме штрафа обязал Roshen к выплате дополнительной компенсации в пользу истца.

Minval.az