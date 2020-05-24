Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина опровергла информацию о том, что добавление соли в пищу вредно для человека. Об этом она заявила в интервью Sputnik.

По словам специалиста, соль необходима организму, без неё невозможна нервно-мышечная передача, хлор нужен для образования соляной кислоты, желудочного сока, однако употреблять её нужно в умеренном количестве.

— Больше соли требуется людям, которые много её теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом. Бывает, что хочется досолить пищу, когда мы испытываем обезвоживание, состояние усталости, упадка сил, при низком давлении. Соль задерживает воду — соответственно, повышает давление, и для многих это является спасительным вариантом, — отметила Соломатина.

При этом диетолог добавляет, что переедание соли чаще всего является не потребностью человека, а его привычкой.

— Вкусовые рецепторы привыкают к определённому вкусу, и, если мы будем постоянно увеличивать количество соли, нам потом всё будет казаться недосоленным. И наоборот: если мы будем есть меньше соли, сможем почувствовать настоящий вкус продуктов, — считает эксперт.

Соломатина также подчёркивает, что попытки людей отказаться от соли на диете дают лишь временный результат. Ведь после того, как человек вновь начнёт употреблять соль, лишние килограммы быстро вернутся обратно. Поэтому диетолог советует определить каждому свою норму соли в сутки.

Minval.az