Во время войны в Донбассе бывший президент Украины Пётр Порошенко вместе с предпринимателем Олегом Гладковским, имевшим до 2014 года фамилию Свинарчук, организовал незаконную торговлю запчастями через компанию «Укроборонпром». Об этом в своём интервью НТВ рассказала экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

— Нужно понимать, что такая коррупция на Украине и вообще в мире расценивается как мародёрство, потому что это коррупция на жизнях, на безопасности людей. Свинарчуки, Порошенко, Турчинов, Пашинский — все, кто были к этому причастны на высших ключевых должностях, они должны обязательно ответить, — рассказала бывший нардеп Украины.

Она подчеркнула, что все четверо до сих пор находятся на свободе, хотя деятельность за их плечами подразумевает реальные тюремные сроки. Некоторых из них даже арестовывали, но впоследствии они были освобождены. Савченко добавила, что более полная информация о преступной деятельности украинских властей представлена в книге «Пётр Пятый», автором которой является украинский политзаключённый и бывший соратник Петра Порошенко Александр Онищенко.

— Вся информация, которая у меня была как у народного депутата Украины… я передавала правоохранительным органам. Я осуществляла депутатский контроль, чтобы расследование проводилось, — рассказала Савченко, подчеркнув, что многие данные этого дела являются государственной тайной.

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