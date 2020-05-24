C праздником Ураза-байрам поздравил руководителей Духовных управлений мусульман России премьер-министр РФ Михаил Мишустин, он отметил вклад мусульман в укрепление мира и противодействие терроризму.

«Сегодня российская умма принимает активное участие в общественной жизни страны… Ведет конструктивный диалог с представителями других традиционных конфессий, вносит значимый вклад в противодействие терроризму и экстремизму, способствует укреплению мира и согласия в обществе. Мы высоко ценим этот важный созидательный труд», — приводит слова Мишустина РИА Новости.

По его словам, мусульмане России успешно реализует культурные и образовательные проекты, заботится о сохранении своих древних традиций, уделяют внимание благотворительности.

Minval.az