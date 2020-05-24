Сенатор Алексей Пушков предупредил об опасности интереса президента Беларуси Александра Лукашенко к западным странам.

Как сообщает «Украина.ру», Пушков напомнил о судьбах экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварнадзе и Виктора Януковича, демонстрировавших заинтересованность в данном направлении.

«Игра США на постсоветском пространстве такова, чтобы привести к власти выгодных им лиц», — пояснил Пушков.

Западные представители стремятся сменить строй в Беларуси, а не развивать отношения, несмотря на наличие поля для маневра у Минска.

По его словам, у тех, кто маневрирует, есть риск «переиграть». В вопросе сотрудничества сторон есть «политический подтекст», о чем, по словам сенатора, сам Лукашенко знает.

Minval.az