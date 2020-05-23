В социальных появилась фотография захватчика банка в центре Москвы на Земляном Валу. Ее опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.
Захватчиком оказался 34-летний уроженец Нижневартовска Алексей Барышников.
В социальных появилась фотография захватчика банка в центре Москвы на Земляном Валу. Ее опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.
Захватчиком оказался 34-летний уроженец Нижневартовска Алексей Барышников.
Дата: 2020/05/23 19:12
Раздел: Бывший СССР
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