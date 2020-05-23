Задержан мужчина, захвативший офис «Альфа-банка» в Москве, сообщает ТАСС.
Спецназ провел штурм здания Альфа-банка и задержал захватчика, угрожавшего взрывом банка. По предварительным данным, у него был муляж взрывного устройства. Сообщается, что задержанный находится в неадекватном состоянии, его направят на экспертизу. Также отмечается, что пострадавших при штурме нет.
Вот так выглядел штурм отделения Альфа-Банка на Земляном Валу. Захватчик задержан. У мужчины при себе был только муляж. Сейчас в здании работают взрывотехникиhttps://t.co/YXjUGEmnnE pic.twitter.com/WbVUylbq2O
— МБХ Медиа (@MBKhMedia) May 23, 2020
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Захвативший банк в центре Москвы мужчина требовал привезти к нему певицу Ольгу Бузову. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам злоумышленника, «она у него что-то украла».
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Мужчина, захвативший заложников в офисе банка в Москве, требует от сотрудников крупную сумму денег. Его мотивы раскрыл Telegram-канал НТВ.
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Сотрудник московского отделения Альфа-Банка на Земляном Валу обратился в полицию и сообщил, что внутри отделения находится мужчина. Он сказал, что здание заминировано, и захватил заложников, сообщает РБК.
По предварительным данным, захватчик — мужчина с рюкзаком. Из рюкзака, по словам очевидцев, торчат провода. Преступник взял в заложники четверых сотрудников банка и одного посетителя.
При попытке захвата сработала тревожная сигнализация. На месте работают полицейские, которые ведут переговоры с предполагаемым захватчиком заложников.