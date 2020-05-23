Грузинская сторона не скрывает количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, заявила глава лечебной части инфекционной клиники Тбилиси Марина Эзугбая, комментируя заявление главы Минздрава Армении Арсена Торосяня, ранее заявившего, что противоэпидемиологическая система и здравоохранение в Грузии отличается от армянской, причем не с лучшей стороны.

Также министр заметил, что Армения прозрачно представляет свою статистику.

«Все наши данные верные, мы не скрываем ни одного случая. Число заболевших пациентов на сегодняшний день – 728, и если кто-то в этом сомневается — я не знаю. Мое мнение не имеет значения, истина одна — у нас 728 подтвержденных пациентов, скрывать факты не имеет смысла, как и говорить на эту тему», — сказала Эзугбая, передает Sputnik Грузия.

По последним данным, в Армении зафиксировано 6 302 случая заражения коронавирусом. Эксперты не раз выражали мнение, что такая плачевная ситуация связана с тем, что власти запоздали с мерами по сдерживанию распространения инфекции.

Minval.az