Глава Чечни Рамзан Кадыров здоров, сообщения СМИ о его состоянии не соответствуют действительности. Об этом заявил спикер республиканского парламента, глава оперативного штаба по коронавирусу Магомед Даудов.

«Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нём — это всё неправда», — цитирует РИА Новости Даудова.

По его словам, «группа людей» сочиняет то, чего нет, «выдавая желаемое за действительное».

«Они пишут что хотят, про какие-то болезни, какие-то проценты, это всё неправда. Я знаю, что народ обеспокоен этими слухами и хочу вас успокоить — всё хорошо, слава Аллаху», — подчеркнул он.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в больнице в тяжелом состоянии, врачи диагностировали у него коронавирус, сообщает проект Baza.

По словам источников, врачи считают, что Кадыров заразился около двух-трех недель назад во время посещения главы Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова в больнице.

«Абдурешидов был болен коронавирусом, и его руководитель Рамзан Кадыров решил поддержать его. Однако глава вошел в „красную зону“ в небрежно наброшенном халате и в легкой маске, из-под которой торчала борода. Он даже обнял больного», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кадырова на самолете доставили в одну из лучших клиник Москвы с подозрением на коронавирус. По их информации, первые симптомы недомогания глава Чечни списывал на ОРВИ, но позже его состояние начало быстро ухудшаться, и врачи посоветовали ему обратиться в московские больницы.

В информационном управлении главы и правительства Чечни не смогли прокомментировать информацию о том, что глава республики Рамзан Кадыров с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализирован в одну из московских клиник. «Мы никакой информации не даем», — ответил представитель управления на запрос интернет-портала Znak.com.

Minval.az