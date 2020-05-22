Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви в связи с крушением самолета Пакистанских Международных авиалиний.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви в связи с крушением самолета Пакистанских Международных авиалиний.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2020/05/22 19:02
Раздел: Азербайджан, Мир
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