В мае в России произойдет серьезный рост смертности от коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обстановке, прямую трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

По словам вице-премьера, спасти пытаются как можно больше пациентов, но это не всегда заканчивается «приятным исходом» из-за самой инфекции и хронических заболеваний.

По последним данным, всего в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.

Minval.az