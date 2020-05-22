Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 322 и достигло 5928, еще четыре человека скончались, сообщается в пятницу на сайте Минздрава.

В четверг власти республики сообщали о 5606 подтвержденных случаях и 70 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.

«В Армении подтверждены 5928 случаев коронавируса. Излечились 2874 пациента. Скончались 74 человека», — уточнили в ведомстве.

На лечении находятся 2952 пациента, проведены 47654 теста, отметили в министерстве.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.

Minval.az