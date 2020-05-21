В Санкт-Петербурге от коронавируса умер 42-летний активист азербайджанской диаспоры Рашад Гасанов, пишет Report со ссылкой на заявиление вице-президента Союза азербайджанцев России Эльнура Гусейнова.

«Рашад Гасанов был одним из активистов нашей диаспоры и в эти сложные для нас всех дни он непрестанно помогал нуждающимся. Он был офицером запаса. Это очень большое горе для всей азербайджанской диаспоры России»,- сказал Гусейнов.

14 мая Гусейнов он обратился в больницу в Санкт-Петербурге, где ему поставили диагноз пневмония. Спустя шесть дней в 6 утра он скончался.

Minval.az