В Армении зарегистрировано 335 новых случаев заражения коронавирисом в течение суток. Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Накануне сообщалось о 5271 подтвержденных случаях. Таким образом общее количество на утро четверга составило 5606 человек, передает агентство «Спутник».

«С коронавирусом наши дела плохи. Вчера зарегистрировано 335 новых случаев. Зарегистрировано 70 случаев смерти», — сказал Пашинян. Премьер впервые начал заседание правительства в маске.

Пашинян сообщил, что попросил проинформировать его о настроениях, царящих в обществе в связи с пандемией. По его словам, ему поведали удивительные факты.

«Ходят даже слухи, что правительство приплачивает людям за то, чтобы их включали в статистику по коронавирусу. Делается это якобы для того, чтобы получить международную помощь. Говорят, что и смерти по другим причинам записываются в ту же статистику», — сказал Пашинян.

Премьер категорически опроверг эту информацию, подчеркнув, что с первого дня власти не вводили население в заблуждение и ни к каким манипуляциям не прибегали.

«Ситуация намного серьезнее, чем мы можем представить или представляем. Нам нужно предпринять строжайшие меры для обеспечения контроля, чтобы не быть вынужденными снова идти на крайние ограничительные меры», — сказал Пашинян.

На данном этапе тактика властей такова – обеспечить карантинные условия без объявления карантина.

С 16 марта в Армении действует режим ЧП, который продлен до 13 июня.

Minval.az