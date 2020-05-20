Правительство Украины на заседании 20 мая одобрило смягчение карантинных мер в связи с улучшением ситуации с COVID-19. До 22 июня в стране будет действовать так называемый адаптивный карантин — регионы сами смогут принимать решения о снятии тех или иных мер с учетом ситуации.

C 22 мая в стране также будет возобновлена работа городского и пригородного транспорта, с 25 мая в Киеве, Харькове и Днепре откроется метро. Межрегиональные и международные транспортные перевозки, в том числе авиаперелеты, планируется разрешить не раньше июня.

Помимо этого, правительство разрешило возобновить работы пунктов пропуска на границах c Молдовой и странами ЕС (Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией). Пункты на границах с Россией и Беларусью пока остаются закрытыми в связи с более сложной эпидемиологической ситуацией в этих странах.

Minval.az