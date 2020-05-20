В настоящее время в России ведётся разработка 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах, сообщила РИА-Новости вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«В настоящее время в стране ведётся разработка вакцин на 14 платформах в общем количестве 47. Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат», — сказала Голикова в ходе заседания Совета Федерации.

По состоянию на середину мая в государственный реестр медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, включены сведения о 24 тест системах. Это тест системы, которые осуществляют ПЦР и ИФА диагностику, рассказала Голикова.

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