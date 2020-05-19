Люди с ожирением входят в группу риска во время пандемии коронавирусной инфекции, напомнила заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева объяснила почему.

Прежде всего, она напомнила, что следствием ожирения часто становится диабет, а люди с этим заболеванием особенно уязвимы перед коронавирусом нового типа. COVID-19, по ее словам, у таких пациентов вирус часто протекает в тяжелой форме.

Далее Малышева пояснила, что жировые отложения становятся источником воспаления в организме и вирус «расселяется» именно в этих клетках. «Люди с ожирением имеют вялотекущее воспаление, на которое садится коронавирус и начинает этих людей убивать», — цитирует РИА Новости Малышеву.

Также у людей с лишним весом резко снижен иммунитет, и из-за этого иммунная система не может справиться с коронавирусом.

В этой связи телеведущая порекомендовала потреблять женщинам не более 1200 калорий, а мужчинам – не более 1500 калорий в день.

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