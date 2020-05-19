Смертность от коронавирусной инфекции среди врачей в России в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии. Такие подсчеты провела «Медиазона».

Издание подтвердило смерть врачей от COVID-19 в 186 случаях из «Списка памяти». В нем на 18 мая было 222 фамилии.

Официально в России по данным на 18 мая зарегистрировали 2722 случая заболеваний COVID-19 со смертельным исходом (по подсчетам «Медиазоны» на ту же дату — 2864).

То есть доля медиков в общем числе смертей от инфекции — почти 7%.

Для сравнения, в Италии эта доля — 0,65%, в США — 0,48%, в Иране — 1,59%.

По предположению «Медиазоны», ситуацию со смертностью среди российских врачей можно объяснить заниженной статистикой в целом по умершим от COVID-19 и высоким профессиональным риском из-за того, что медикам не хватает средств индивидуальной защиты.

Даже если учитывать только смерти, в которых власти официально признавали, что медицинский работник умер именно от COVID-19, мы получим 61 случай. При таких условиях доля смертей медицинских работников в России составит 2% — и это все равно в 5 раз выше, чем в среднем в упомянутых выше странах.

По подсчетам «Медиазоны», две трети всех подтвержденных изданием смертельных случаев заболевания среди врачей приходится на четыре региона: Москву, Московскую область, Петербург и Дагестан.

Около половины умерших медиков — это младший и средний медицинский персонал, чаще всего от COVID-19 в России умирают медсестры.

Minval.az