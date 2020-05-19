Турецкий ударный дрон уничтожил в Ливии установку радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха», которую Москва поставляет войскам фельдмаршала Халифы Хафтара для борьбы с армией Правительством национального согласия (ПНС). Ролик, как сообщает «Минвал», размещен в Twitter ресурса Clash Report, который демонстрирует успехи турецкой армии в этом конфликте.

«Турки в Ливии развоевались не на шутку. Опубликован отчёт с беспилотника об уничтожении российского комплекса «Красуха». По поступающим сообщениям, Россия запросила у Эрдогана перемирия для вывоза тел и эвакуации раненых», – пишет в свою очередь блогер Эль Мюрид.

Как сообщал ранее Minval.az, в ходе боев в Ливии были уничтожены десятки российских наемников, большое число техники и вооружения, в том числе несколько ЗРПК «Панцирь».

Minval.az