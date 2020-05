Стратегически важная авиабаза «Ватийе» на западе Ливии, которая долгие годы использовалась сторонниками Халифы Хафтара в качестве плацдарма для ударов по столице Триполи, в понедельник 18 мая перешла под контроль признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС). Об этом объявил командующий западным флангом сил ПНС Ливии Усама Джувейли.

Операция по освобождению авиабазы «Ватийе» была начата 5 мая. Хорошо защищенная авиабаза посреди пустыни находилась под контролем сторонников Хафтара с августа 2014 года.

Авиабаза «Ватийе» была основана американцами еще в 1942 году и первоначально носила название Укбе бин Нафи.

В период правления Муаммара Каддафи здесь были дислоцированы самолеты Dassault Mirage 2000 французского производства. В 2011 году силы НАТО уничтожили самолеты на авиабазе, однако инфраструктура не пострадала.

В апреле 2019 году правительственным силам удалось на время занять авиабазу, рассчитанную на дислокацию от 7 до 10 тысяч военных, однако они вскоре отступили,

В воскресенье известный российский блогер Эль Мюрид сообщил, что «единственный летающий госпиталь «Скальпель МТ», находящийся в распоряжении минобороны России, срочно прибыл через Хмеймим в ливийский Эль-Мардж».

Эль Мюрид отмечал, что «среди российских военных, находящихся на базе «Ватийе», и за которую идут бои с правительственными силами Сараджа, крупные потери».

«Турецкие беспилотники безраздельно господствуют в воздухе, средства ПВО Хафтара уничтожаются. Армия Триполи заявила, что боевой беспилотник уничтожил ЗРПК Панцирь-С1 с экипажем. Видимо, российским», — написал он.

Сообщение об уничтожении российского «Панциря» и военных подтверждает и Anadolu.

«В ходе боев за контроль над авиабазой были уничтожены десятки наемников, большое число техники и вооружения, в том числе два ЗРПК «Панцирь»», – сообщило агентство.

#Libya— gun cam footage from the UAV in the immediate aftermath of the strike that destroyed the #LNA Pantsir-S1/SA-22 Greyhound in al-Watiyah.

Base looks low on activity & UAV operator doesn’t seem to perceive any threat given his idleness pic.twitter.com/qzjZUZnqaH

— Oded Berkowitz (@Oded121351) May 16, 2020