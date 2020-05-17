Основатель новостного портала tut.by (Беларусь) Юрий Зиссер скончался в Минске после продолжительной болезни, сообщил агентство «Sputnik».

«После продолжительной болезни в Минске 17 мая скончался Юрий Зиссер, основатель портала tut.by, хостинг-провайдера hoster.by, предприниматель, общественный деятель, меценат», — говорится в сообщении.

По данным портала, в связи с эпидемиологической ситуацией прощание с Зиссером пройдет в узком кругу.

«Семья Юрия Анатольевича просит почтить его память дома, а вместо цветов сделать пожертвование на борьбу с COVID-19», — отмечается в сообщении.

Зиссер родился 28 июня 1960 года во Львове.

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