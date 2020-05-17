Число выявленных заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 9 709, до 281 752, у 42,4% из новых заболевших нет симптомов, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 9 709 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4116 (42,4%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Всего в стране зарегистрировано 281 752 случаев (+3,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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