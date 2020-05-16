Пять матчей, стартовавших в 17:30 субботы, открыли программу 26-го тура Бундеслиги, главного дивизиона чемпионата Германии по футболу.

Таким образом, сезон в Бундеслиге, прерванный из-за пандемии коронавируса, официально возобновлен.

В настоящее время проходят матчи «Боруссия» (Дортмунд) — «Шальке», «РБ Лейпциг» — «Фрайбург», «Аугсбург» — «Вольфсбург», «Фортуна» — «Падерборн» и «Хоффенхайм» — «Герта». Игры проходят без зрителей. По ходу матчей, согласно временным поправкам ФИФА в регламент, можно делать по пять (вместо трех) замен, из них две — в перерыве.

Последний матч в Бундеслиге до паузы прошел 11 марта.

В настоящее время в чемпионате Германии лидирует «Бавария» — 55 очков. На четыре балла отстает дортмундская «Боруссия», на пять — команда «Герта».

Чемпионат Германии стал первым из топ-5 национальных первенств Европы, прервавшим паузу в сезоне. При этом старту матчей Бундеслиги в субботу предшествовали матчи Второй Бундеслиги, следующего по значимости дивизиона в немецком футболе.

Пандемия коронавируса парализовала профессиональный спорт практически во всем мире. Что касается футбола, то исключение, в частности, составил чемпионат Белоруссии, где сезон идет полным ходом. В Нидерландах, Бельгии и Франции было решено чемпионаты не продолжать. При этом в Нидерландах чемпион не был утвержден, а в Бельгии и Франции ими стали лидировавшие на момент возникновения паузы турниры («Брюгге» и ПСЖ соответственно).

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