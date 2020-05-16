Бывший посол в Ватикане, зять экс-президента Сержа Саргсяна – Микаел Минасян, обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в создании мафиозной системы, связанной с незаконной торговлей бриллиантами, сообщает «Спутник Армения».

В ходе очередного видеообращения Минасян заявил, что, с одной стороны, в течение двух лет Пашинян обманывает народ, убеждая его, что все проблемы Армении возникли из-за ущербной судебной системы и конкретно Конституционного суда, с другой – активно зарабатывает деньги за счет «соглашений» с олигархами и незаконного бизнеса.

По словам Минасяна, люди начали постепенно осознавать лживость заявлений Пашиняна. В результате референдум по конституционным изменениям оказался под угрозой.

«Люди просто перестали участвовать в этом «театре». Пашинян уже в процессе понял, что проиграет на этом референдуме. На «помощь» пришел коронавирус, который он поначалу высмеивал», — сказал Минасян.

С точки зрения экс-посла, воспользовавшись ситуацией, Пашинян ввел режим ЧП, что позволило ему избежать провала.

В конце концов, по словам Минасяна, премьер-министр вытащил последний козырь – закон о конфискации незаконного имущества, который якобы должен решить «весь пакет проблем» в Армении. Теперь у Пашиняна, по его мнению, в арсенале ничего не осталось.

Минасян также обвинил главу правительства Армении в том, что тот незаконно зарабатывает на бриллиантах.

«Бриллианты из Индии незаконно завозятся и доставляются на два-три известных завода. Там они (по документам) становятся «армянскими». И по армянским квотам экспортируются за рубеж без каких-либо таможенных выплат», — сообщил зять Саргсяна.

Доказательством тому, по его словам, служит тот факт, что в первом квартале 2020 года из Армении экспортировали бриллианты на сумму 20 миллиардов драмов (40 миллионов долларов США). Для обработки такого количества бриллиантов нужно в среднем 1 400 специалистов.

Но в Армении, по его словам, зарегистрировано не более 400 специалистов (огранщиков). То есть армянские мастера физически не могут обработать такое количество камней.

«Кроме того, для этого нужны крупные предприятия, которые потребляют большой объем электроэнергии, платят налоги и т.д. Всего этого нет. Есть только сумма: из Армении экспортировано бриллиантов и золота на 20 миллиардов», — отметил Минасян.

Минасян утверждает, что международные партнеры Армении уже стали интересоваться, откуда взялось такое количество бриллиантов за 3 месяца.

Minval.az