Медики призывают смотреть на жизнь более позитивно, ведь такое отношение реально снижает риск сердечного приступа или инсульта более чем на треть.

На эту тему за последние десятилетия было проведено много исследований. Одно из последних – врачами госпиталя Святого Луки.

Специалисты проанализировали данные тысяч людей из разных уголков мира. Полученная информация подтверждает: оптимисты на 14 процентов реже умирают преждевременно от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, деменции, диабета и имеют на 35 процентов меньше инсультов и сердечных приступов. Об этом пишет интернет-сайт herpes.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Медики объясняют это тем, что оптимисты, прежде всего, лучше справляются со стрессом, менее тревожны, больше ориентированы на будущее. Кроме того именно среди оптимистов больше людей, ведущих здоровый и активный образ жизни, стремящихся правильно питаться. Все эти нехитрые правила положительно влияют на состояние сердца.

Позитивный настрой снижает давление и уровень холестерина, что подтверждают многочисленные наблюдения. Есть мнение, что оптимизм спасает от сердечной недостаточности, болезни Альцгеймера, снижения эластичности сосудов, респираторных заболеваний, инфекций и разных видов онкологических заболеваний.

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