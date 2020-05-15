Александр Лукашенко считает картошку главным экспортным продуктом Беларуси. По его мнению, именно она спасает экономику страны.

«В этом году, мне кажется, картофель будет в цене. Я попросил, чтобы собрали все, что у нас осталось, и посеяли картофель. Надо посеять больше. Это будет спасение», — процитировало Лукашенко агентство БелТА.

Президент считает, этот продукт будет пользоваться большим спросом в России и на Украине. В разговоре с министром сельского хозяйства и продовольствия Иваном Крупко он заявил, что если у Беларуси будет что продать, то она всегда это сделает и «по хорошей цене». По его словам, «крестьяне это заслужили».

Minval.az