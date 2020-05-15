Кыргызстан официально обратился к России с просьбой снизить цены на поставляемый на территорию республики природный газ.

Об этом сообщил во время пресс-конференции в Бишкеке председатель Государственного комитета энергетики, промышленности и недропользования Эмиль Осмонбетов.

«Госкомитет направил 23 апреля 2020 года соответствующее письмо, адресованное министру энергетики России Александру Новаку», — сказал он.

По его словам, складывающаяся в Кыргызстане из-за пандемии коронавирусной инфекции и ряда других факторов сложная экономическая ситуация может вынудить население отказаться от использования природного газа, поскольку из-за снижения на валютном рынке страны курса киргизского сома автоматически происходит повышение цены на газ.

«Мы просим российскую сторону рассмотреть возможность снижения отпускной цены на него меньше $150 за 1 тыс. кубометров», — отметил Осмонбетов. В настоящее время республика покупает газ по $170 за 1 тыс. кубометров.

Обеспечением населения природным газом в Кыргызстане занимается компания «Газпром Кыргызстан».

Minval.az