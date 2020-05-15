Россия направила жалобу на решение суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба министерства юстиции РФ.

Апелляционный суд Гааги в феврале обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, в апреле 2016 года, это решение отменял Окружной суд Гааги.

«Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК «ЮКОС», обязывающего Россию выплатить 57 млрд долларов США в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба», — говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, сумма увеличилась с 50 до 57 миллиардов из-за начисления пени.

Отмечается, что суд не учел многочисленные факты нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» законодательства. Бывшие акционеры компании, по мнению Минюста, получили над ней контроль при помощи доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию.

«Более того, офшорные «компании-пустышки», контролируемые российскими гражданами, фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику», — добавили в Минюсте.

Minval.az