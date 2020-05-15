Телеведущий Владимир Познер объяснил, почему на его взгляд произошло крушение советского общества. Своими размышлениями он поделился на собственном сайте, отвечая на вопрос «как меняются ценности российского общества».

По словам Познера, в СССР долгое время были одни на всех ценности. Люди верили, что являются строители нового, совершенного общества. Для них не пустыми словами были «коллектив, равенство, справедливость».

Журналист отметил, что первые серьезные сомнения у советского человека появились после доклада Никиты Хрущева на XX-м съезде КПСС, когда он развенчал культ личности Иосифа Сталина. Но потом появился уже культ личности самого Хрущева. «Потом Брежнев нацепил пять звезд героя, чтобы переплюнуть Жукова», — отметил Познер.

Телеведущий считает, что СССР держался на страхе и вере. И этот клей разрушился, когда после Сталина люди потеряли страх, а затем потеряли и веру, когда узнали, что всю жизнь чем-то жертвовали и все напрасно.

«Дело, мне думается, не в гонке вооружений или чем-то еще», — отметил Познер, добавив, что люди стали говорить: «пусть верят дураки, я — не буду».

Познер также отметил, что по поводу ценностей российского общества, ему кажется, что люди и сейчас ни во что не верят, поэтому трудно от них ожидать каких-либо достижений.

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