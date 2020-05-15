Правительство Словении официально объявило о завершении эпидемии коронавирусной инфекции COVID-2019 в стране. Об этом сообщает Reuters.

Власти страны приняли соответствующее решение после того, как в течение двух недель подряд на территории государства ежедневно фиксировались менее семи случаев заболевания за сутки.

«Словения остановила эпидемию за последние два месяца. Сегодня в Словении — лучшая эпидемиологическая картина в Европе», — заявил премьер-министр страны Янез Янша.

Эпидемия коронавируса объявлена в Словении с 12 марта. За всё это время в двухмиллионном государстве зарегистрировали 1 тыс. 464 случая заболевания, 103 из которых закончились летальным исходом. В связи с принятием решения, граждане стран ЕС теперь не обязаны будут проходить семидневный карантин, как это было установлено с начала апреля. Карантинные меры, включая финансовую поддержку граждан и компаний, истекают в конце мая.

По-прежнему в страну запрещён въезд для граждан с симптомами заболевания, а подданные государств из-за пределов ЕС обязаны будут проходить 14-дневный карантин. Исключение вводятся только для дипломатов и людей, перевозящих грузы. Граждане Словении должны будут соблюдать санитарно-эпидемические нормы, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Minval.az