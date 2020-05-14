Противовирусный препарат рибавирин, применяемый против гепатита и других инфекций, может быть эффективным лекарством от коронавируса, утверждают ученые из Университета Гете и сотрудники Франкфуртской университетской больницы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Nature.

Специалисты выяснили, что COVID-19 изменяет клетки человека. Они применили одну из разновидностей масс-спектрометрии mePROD, чтобы определить, с какой скоростью и в каком количестве белок синтезируется в клетках толстой кишки.

Многие вирусы останавливают выработку белков инфицированного в пользу вирусных белков, однако выяснилось, что коронавирус незначительно влияет на выработку белка, при этом ускоряя его синтез.

Для замедления размножения вируса ученые использовали ингибиторы трансляции, подавляющие процесс синтеза белка, в котором участвуют матричная РНК, транспортная РНК и рибосомы.

Среди веществ, останавливающих размножение вируса в культуре клеток, была 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG), а также рибавирин.

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