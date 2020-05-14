Власти Узбекистана вернули из Франции активы старшей дочери первого президента страны Гульнары Каримовой на сумму 10 миллионов долларов, сообщает пресс-служба министерства юстиции республики.

«В результате усилий министерства юстиции и Генеральной прокуратуры республики Узбекистан при участии компетентных органов Узбекистана по возвращению в страну нажитого преступным путем имущества Гульнары Каримовой, 14 мая текущего года в Узбекистан возвращены активы из Франции в размере 10 миллионов долларов», — говорится в сообщении на сайте минюста.

По данным пресс-службы, возвращенные средства переведены в государственный бюджет Узбекистана и будут использованы в общем порядке.

Minval.az