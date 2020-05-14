Цена на российский природный газ для Беларуси должна быть снижена, поскольку РФ продает его в Европу «в это непростое время» до 70 долларов за тысячу кубометров, в то время как Минск продолжает покупать по 127 долларов, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко принял с докладом премьера Сергея Румаса.

«Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европу в это непростое время до 70 долларов: 65-68 долларов, но никак не 127 долларов, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем? Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, что Германии продают природный газ до 70 долларов, как у меня информация, там по-разному было, но никак не 127 долларов, как для Беларуси».

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